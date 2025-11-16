Funcionarios y empresarios de Chubut participaron en la feria Festuris

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una comitiva oficial participó en Brasil de la feria FESTURIS 2025, con el objetivo de insertar la oferta turística provincial en el mercado del país vecino. La representación de Chubut, encabezada por la subsecretaria de Turismo, Magali Volpi, y la asesora Cristiane Cavalli, formó parte de las actividades desarrolladas en el marco del evento que congregó a 12.500 asistentes y 2.700 empresas expositoras, buscando capitalizar la demanda del principal emisor de turistas extranjeros hacia Argentina.

La participación institucional se canalizó a través del Stand Institucional de Argentina coordinado por el INPROTUR y se extendió al denominado Espacio Luxury Argentina. En este sector exclusivo, las funcionarias provinciales y representantes del sector privado mantuvieron más de 30 reuniones con operadores mayoristas y prensa especializada. La agenda oficial incluyó el acompañamiento a las empresas locales Argentina Vision y Meraki Sur, firmas que utilizaron la plataforma estatal para realizar rondas de negocios y comercializar sus servicios ante los operadores internacionales.

Desde el gobierno provincial indicaron que la iniciativa responde a una política pública destinada a posicionar el destino y sostener acciones de promoción directa, bajo la premisa de que el mercado brasileño percibe a Chubut como un sitio con oferta amplia pero aún desconocido. La estrategia oficial apunta a establecer vínculos directos entre los receptivos chubutenses y los mayoristas de Brasil para fomentar el flujo turístico hacia la provincia mediante la competitividad y la presencia en el mercado.

La presencia en FESTURIS cerró una gira de comercialización más amplia organizada por el Ministerio de Turismo y la Agencia Chubut Turismo. Previo al evento en Gramado, la delegación realizó workshops en Brasilia, San Pablo y Curitiba, donde se gestionaron espacios de vinculación comercial para el sector privado local, basándose en la perspectiva de generar nuevos negocios con la cadena de comercialización brasileña. (Agencia OPI Chubut)