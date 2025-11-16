Grasso y Vidal prácticamente son “dos héroes provinciales” que nadie entiende, muchos critican y en realidad nunca han pensado en negocios propios

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En los últimos días en el sector político provincial han sucedido dos hechos significativos: el gobierno provincial se hizo cargo del predio de Austral Construcciones que adquirió por 2.5 millones de dólares, lo cual según Sívori “fue una ganga” (¿?) y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso declaró una Emergencia Administrativa y Económica, lo cual implica reducción de gastos y le permite al jefe comunal readecuar partidas y a manejar el presupuesto a su real antojo.

Primer héroe: Claudio Vidal

Desde el predio de Austral Construcciones, el ícono de la corrupción nacional, adquirido como “una ganga” por la provincia a un valor de 2,5 millones de dólares para regalárselo a la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, una truchada para poner capitales e inversiones por fuera de la administración central como el Ministerio de la Producción, por ejemplo, nació esta firma con nombre y apellido: Gustavo Sívori, un ex militar amigo del Gobernador a quien se le iluminaron las ideas de cómo hacer buenos negocios con plata del Estado provincial mientras el gobierno llora miseria a la hora de poner recursos en la Educación, la Salud y la asistencia social, los salarios del sector público y de los jubilados.

Tras tomar posesión del predio y empezar las tareas de limpieza de los galpones, el gobernador Vidal no tuvo mejor frase para hacer pública su alegría que decir “Empezamos a barrer el pasado“.

Sin duda el Gobernador Claudio Vidal debe creer que haber comprado este predio es un acto patriótico reivindicativo, aunque se parece más a un complejo moral que tiene por ahí guardado en lo personal y sin resolver, que a otra cosa, porque la verdad es que la inversión innecesaria de la provincia en ese inmueble no hay nadie que la pueda explicar coherentemente y hasta icónicamente es contradictorio que el propio Estado que fue saqueado por los ladrones K (dentro de cuyo partido, el FPV, se forjó el Gobernador) sea el adquirente de la propiedad.

Por esto que digo es que el gobierno tiene la necesidad de insistir sobre “la ganga” que significó la inversión y promociona la planificación de grandes proyectos para el lugar, que si repasamos su génesis nos lleva a sospechar que está pensado para negocios menos claros que aquellos propuestos en los títulos.

Grasso y Vidal prácticamente son “dos héroes provinciales” que nadie entiende, muchos critican y en realidad nunca han pensado en negocios propios

En algunos tramos de esas ideas que proyecta el gobierno para darle utilidad al predio de la ex Austral Construcciones, se habla de una fábrica de alimento balanceado para el ganado vacuno, algo interesante si no fuera porque Santa Cruz tiene un mínimo desarrollo en materia de ganadería vacuna, excepto que se trate de producir para los feedlot del Sindicato de Petroleros Privados que el propio Vidal inauguró en plena campaña en Cañadón Seco, cerca de Caleta Olivia.

También se habla de colocar allí un Laboratorio de especies medicinales e inmediatamente las gente se pregunta si el gobierno intentará asociarse con alguna de las empresas a las que les han revocado los permisos en CABA por la fabricación del fentanillo adulterado, por ejemplo; es decir, todo lo que dice el gobernador, como ya lo conocemos en su doble estándar, podemos inferir que detrás de cada palabra heroica que pronuncia, puede haber un atajo oculto que en poco tiempo nos lleve a descubrir que el gasto de 2.5 millones de dólares no era tan necesario ni claro como nos la tratan de vender.

¿Por qué no le creemos?

Al Gobernador Claudio Vidal la gente no le cree y eso quedó reflejado en las elecciones de medio tiempo, porque nunca fue riguroso con sus propios discursos y la realidad de gestión.

Se ufana en mostrarse distinto al kirchnerismo que por 30 años hizo de la corrupción un estilo de vida política e institucional, pero el propio Claudio Vidal tiene en su gestión más de un 85% de ex funcionarios de Alicia Kirchner y sostiene como Ministro de Energía a Jaime Álvarez y como contratista de la provincia a Rubén Aranda con su empresa Chimen Aike y ambos (funcionario y empresario) están involucrada en la “causa cuadernos” y deben responder ante la justicia. Podríamos hacer una una analogía entre “barrer el pasado” de Vidal con el “barrer los ñoquis de La Cámpora” de Sergio Massa.

Pero aún hay más; cuando Vidal dijo que “estaba empezando a barrer el pasado”, aludiendo al formato de corrupción en la obra pública que se generaba desde esas oficinas que se encuentran limpiando, debió recordar que el mismo modelito de Austral Construcciones, lo sigue aplicando su administración como sucede con la empresa Pirámide Construcciones SA la cual ganó y cobró una millonaria licitación en Los Antiguos pero la obra no se ha terminado, más allá de que sus propietarias son parte de la corrupción K y están seriamente denunciadas en la obra pública en varios distritos y la provincia le sigue dando contratos y licitaciones.

Siguiendo con la metáfora ¿No estará barriendo bajo la alfombra el gobernador?

Segundo héroe: Pablo Grasso

Otro que se cree el Mesías político en Río Gallegos, es el intendente Pablo Grasso (FPV), un políticos con aspiraciones al 2027 que perdió en sus propia ciudad en manos de un ignoto como Jairo Guzmán (LLA).

Grasso decretó la Emergencia Económica y Administrativa, lo cual implica una reducción sustancial de gastos por parte del municipio y un orden de prioridad en la atención de las inversiones y los gastos sociales que debe realizar el municipio sobre cosas suntuarias, como por ejemplo, los grandes festivales que año a año Grasso realiza en diciembre invirtiendo cientos de millones de pesos para hacer notorio el dicho que describe al populismo como tal: “pan y circo”.

Y Grasso se enoja porque claro, como no hay un medio de los pagos por él, que analice los verdaderos alcances de esta medida, ante uno de ellos dijo “Estamos financiando obras nacionales y provinciales que abandonó Milei en Gallegos y Vidal en Río Gallegos. Nosotros las terminamos y tenemos que rendir”, acá el Intendente se pone el traje de héroe local y trata de justificar su administración y el recorte de algunos servicios y la excusa por la cual – según él – hay que ajustarse el cinturón.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso

Pero inmediatamente al caer en la cuenta de los impresionantes fondos que tiene adjudicado a la realización de los festivales del día 19 de diciembre y fin de año y todo ellos se contraponen con sus palabras, entonces rápidamente dijo “Por suerte teníamos el aniversario planificado con anterioridad. Todos los esfuerzos que hacemos son para contener a la población” y colorín colorado, Pablo Grasso tiene todo explicado, al menos para él y los medios que no preguntan.

Es decir que, la Emergencia, según Grasso, aplica para todo menos para los festivales los cuales, de acuerdo a la interpretación de sus palabras “estaban planificados con anterioridad”, frase con la cual Grasso no explica nada porque lo sustancial está ausente: ¿De dónde saca la plata para semejante gasto si estamos en Emergencia? (grillitos…).

El intendente intenta dejar en la nebulosa, algo para que el vecino pueda pensar “el intendente es tan previsor que los gastos que demanda la fiesta ya lo tiene en caja” con lo cual está infiriendo que “la municipalidad no tendrá que sacar dinero extra”. Falso, absolutamente falso.

Y a continuación dijo “Hoy los recursos son cada vez menos. Nación y Provincia mandan solo lo que corresponde por ley y nada fuera del presupuesto. Por eso tenemos que administrar distinto“.

Si nación y provincia mandan lo que corresponde por ley, el municipio entonces no está recibiendo menos, está entrando lo que corresponde; la frase “y nada por fuera del presupuesto”, es la clara imagen de la administración fraudulenta en la que incurrió toda la vida el kirchnerismo que abastecía el populismo mediante fondos paralelos a los presupuestos oficiales de gobernadores e intendentes que como Pablo Grasso, usaban dinero público a mansalva para todo tipo de manipulación política, campañas y que forraban muchos bolsillos de gente que nadie sabe como se ha enriquecido tanto en la función pública.

Y si como dijo Grasso “tenemos que administrar distinto”, sería bueno que esos cientos y cientos de millones de pesos que va a poner en traer artistas, emplazar mega escenarios, gastos inconmensurables en pasajes, hotelería, logística y vaya a saber cuántos y variados ítems que no conocemos, más los dineros que seguramente quedarán en algún bolsillo amigo, sean redireccionados para mejorar la recolección de residuos, la infraestructura vial, el asfaltado de calles y el mejoramiento de veredas, pasos peatonales y semaforización de la ciudad. Eso sería administrar distinto y bien.

Los políticos que se visten de héroes sin serlo y prodigan populismo para seguir engañando tienen los tiempos acortados; lamentablemente para ellos, deben saber que el votante medio está cambiando y toma nota estricta de cada acción indebida en la que incurren los políticos como villanos (no como Héroes) y aún cuando éstos tienen comprada y pisada a gran parte de la prensa, los que somos libres y no estamos aggiornados a la pauta, tenemos el fiel trabajo de hablar con claridad, analizar con profundidad y contarle a la opinión pública la realidad que le es negada desde los reductos de estos héroes de barro que se autoglorifican para engañar al pueblo diciendo que hacen lo que en verdad solo simulan hacer, mientras la realidad dista de las acciones transparentes que pretenden encarnar mientras los negocios más abyectos con fondos públicos, siguen pasando como un río bajo la realidad que nos intentan dibujar desde el poder político tanto provincial como municipal.(Agencia OPI Santa Cruz)