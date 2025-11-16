La UIA reclama ampliar la base tributaria y formalizar la economía

- Publicidad -

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, expuso la alta concentración que define actualmente a la estructura tributaria nacional, revelando que el 50 por ciento de la recaudación total del país es aportada únicamente por 1.000 Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT). El dirigente fabril advirtió sobre la fragilidad de un sistema donde la sostenibilidad fiscal depende de un universo reducido de contribuyentes, dado que al ampliar la muestra a 10.000 CUIT, estos representan el 75 por ciento de los ingresos del Estado, dejando en evidencia la estrechez de la base imponible formal.

Durante su análisis en Radio Rivadavia, el titular de la entidad industrial planteó la necesidad urgente de modificar los mecanismos de captura fiscal para ensanchar la base de la pirámide de contribuyentes. El diagnóstico de la UIA apunta a que la presión sobre un número limitado de actores económicos incentiva la informalidad y frena el crecimiento de la recaudación genuina. Según Rappallini, el objetivo estratégico para el corto y mediano plazo debe centrarse en la incorporación de nuevos actores al sistema formal, diluyendo así la carga que hoy soportan las grandes empresas y los contribuyentes de mayor envergadura.

La propuesta técnica esbozada por el dirigente industrial sugiere una revisión integral de los regímenes simplificados, específicamente el Monotributo, y su transición hacia el estatus de Responsable Inscripto. Rappallini instó a diseñar un esquema de escalonamiento que elimine las barreras de entrada al régimen general, permitiendo que más empresas y trabajadores independientes se sumen al pago de impuestos sin que el salto burocrático o financiero los empuje hacia la economía sumergida. Esta postura se alinea con las evaluaciones que realiza la administración de Javier Milei para reformar el sistema impositivo.

En el plano político, el representante de la UIA ratificó la lectura del sector privado sobre el nuevo escenario institucional tras los comicios. Rappallini destacó el respaldo social con el que cuenta el gobierno de Milei, señalando que existe una validación mayoritaria sobre el rumbo económico y la claridad de las medidas anunciadas por el mandatario. El industrial enfatizó que el cambio de posición en la sociedad y en los actores económicos es palpable respecto a la etapa previa a las elecciones, lo que otorga un marco de legitimidad para avanzar en las reformas estructurales demandadas por el sector productivo. (Agencia OPI Santa Cruz)