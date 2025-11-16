Mayoristas buscan revertir déficit con la Black Week Nacional

- Publicidad -

Los supermercados mayoristas inician mañana una estrategia comercial agresiva denominada Black Week Nacional, la cual se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre. Esta medida surge como respuesta directa a una contracción del 5,4 por ciento en las ventas mayoristas registrada durante el primer semestre, según estimaciones privadas. La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), busca revertir la tendencia negativa del consumo mediante la aplicación de descuentos que alcanzan el 40 por ciento en productos de primera necesidad, abarcando alimentos, bebidas, higiene y limpieza.

La acción comercial está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad, intentando generar un efecto multiplicador en toda la cadena de valor. Desde CADAM señalan que el objetivo es que las cuentas que hoy se encuentran en rojo pasen a negro en los balances financieros de las empresas. Esta es la segunda edición del año de este formato, tras una experiencia realizada a mediados de mayo que contó con la participación de más de 190 comercios físicos y online. La entidad define la maniobra como un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas, donde cada comercio mantiene la libertad de definir sus propias estrategias promocionales.

El contexto económico que enmarca este evento revela tensiones estructurales en el sector. La cámara organizadora advierte que los sueldos actuales no alcanzan para llegar a fin de mes, situación que deprime la demanda. Ante este escenario, los comerciantes plantean la necesidad de una reforma fiscal y laboral urgente. El reclamo específico apunta a la eliminación de aportes obligatorios que consideran innecesarios, argumentando que estos costos encarecen la contratación de personal sin beneficiar al trabajador y terminan trasladándose a los precios finales que abona el consumidor.

La apuesta del sector mayorista intenta trasladar el impulso promocional al comercio tradicional, compuesto por autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes, quienes sostienen el abastecimiento diario. La propuesta busca replicar el impacto de eventos digitales recientes, pero adaptado a la logística y necesidades del canal mayorista, en un intento por mitigar la caída de la actividad registrada en la primera mitad del año. (Agencia OPI Santa Cruz)