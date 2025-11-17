Actividad metalúrgica cae 4.6% y el empleo se contrae 2.9%

- Publicidad -

La actividad metalúrgica se contrajo 4.6% de forma interanual en octubre, mientras la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) registró una caída de 6% respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en un nivel similar al período marzo-junio de 2020. Los datos, provistos por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), también revelaron una caída interanual del 2.9% en el nivel de empleo del sector.

El informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA detalla que la mayoría de los rubros mantuvieron variaciones interanuales negativas. La contracción más severa se registró en Fundición, con un -12.7%. Los sectores de Bienes de Capital (-3.9%) y Autopartes (-2.5%) continuaron en terreno negativo, junto con Equipos y Aparatos Eléctricos (-8.6%), Equipamiento Médico (-3.7%) y Otros Productos de Metal (-2.8%).

Incluso los rubros que habían liderado el repunte en el primer semestre mostraron señales de moderación. Maquinaria Agrícola registró un -0.8%, mientras que Carrocerías y Remolques, aunque logró un registro positivo de 2.6%, mantiene una tendencia de desaceleración respecto a sus máximos de mediados de año. El sector acumuló un crecimiento de apenas 0.1% durante el año, y la actividad general se mantiene 17.7% por debajo de los niveles máximos de mediados de 2023.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la industria atraviesa un “momento muy complejo“, con “niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024“. Del Re vinculó esta situación con el comercio exterior, señalando que las importaciones “crecieron alrededor del 70% interanual“. Datos de septiembre indican que las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron US$ 2.717 millones, un aumento interanual del 18.7% en dólares y del 42.6% medido en toneladas. En contraste, las exportaciones de bienes metalúrgicos totalizaron $416 millones de dólares en septiembre, una caída de -5.7% respecto al mismo mes del año previo.

Del Re remarcó la necesidad de una “política industrial seria“, afirmando que “si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita“. La contracción también fue geográfica: Buenos Aires registró una caída de -7.7%, Mendoza -4.4%, Córdoba -3.7% y Santa Fe -2.2%. Las perspectivas no son alentadoras, ya que el 67.4% de las empresas esperan que su producción se mantenga sin cambios o disminuya, y el 83.3% de las firmas no espera modificaciones en su plantilla o prevé disminuirla. (Agencia OPI Santa Cruz)