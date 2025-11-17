Jalil evalúa romper con UxP y crear un bloque propio en Diputados

- Publicidad -

El gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, evalúa conformar una bancada propia en la Cámara de Diputados con cuatro legisladores que le responden o bien fusionarse con el bloque Independencia del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo. El objetivo de la maniobra es negociar directamente con el oficialismo y colaborar con el Gobierno. Aunque Jalil no ha arribado a una decisión, sus planes incluyen la conformación de una bancada propia o una confluencia con Jaldo y otros mandatarios del peronismo dialoguista en un interbloque provincial.

De concretarse la escisión, los diputados catamarqueños Fernanda Avila y Sebastián Nóblega, de Unión por la Patria (UxP), junto a los legisladores electos Fernando Monguillot y Claudia Palladino, pasarían a integrar el nuevo espacio. Esta decisión impactará de lleno en el bloque de UxP, que se llamaría en diciembre Fuerza Patria y quedaría con 92 legisladores. Esta reducción de tamaño podría provocar la pérdida de su condición de primera minoría, lo que actualmente le permite a UxP tener la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados y resignar presidencias y lugares en comisiones legislativas.

La fragmentación opositora ocurre mientras La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con 88 diputados, busca fortalecerse. El oficialismo aspira a sumar al diputado del PRO Alejandro Bongiovanni y a la legisladora de Futuro y Libertad Verónica Razzini, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Si LLA conforma un interbloque sumando a los tres diputados de la Liga del Interior, superaría en número a UxP tras la salida de los catamarqueños, lo que impactará en la distribución real del poder en la Cámara. A esta reconfiguración se suma la confirmación de que el tucumano Javier Noguera y el puntano Jorge “Gato” Ferreyra se integrarán al bloque Independencia.

- Publicidad -

Raúl Jalil busca hacer valer su victoria en las elecciones del 26 de octubre, cuando alcanzó el 45% para Fuerza Patria contra el 33% de LLA, en medio de la dispersión del peronismo. En caso de avanzar en la alternativa del interbloque, Jalil y Jaldo miran con atención a sus pares Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, quienes ya tienen el bloque Innovación Federal. Un interbloque de estas características podría convertirse en un aliado central del Gobierno, sumando 15 legisladores: cuatro catamarqueños, tres tucumanos, tres salteños y cuatro de Misiones. A ellos podría sumarse una diputada de Neuquén que responde al mandatario Rolando Figueroa.

Mientras tanto, seguía siendo una incógnita la posición que asumirá el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Zamora tampoco definió si se mantendrá en el bloque de Fuerza Patria o si volverá a sostener un bloque propio como lo hizo desde 2019. (Agencia OPI Santa Cruz)