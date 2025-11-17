Torres dispone la emergencia climática en Chubut por vientos de 140 km/h

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres declaró el estado de emergencia climática en todo el territorio de Chubut este lunes 17 de noviembre, en respuesta a las alertas roja, naranja y amarilla por fuertes vientos que en algunas zonas superaron los 140 kilómetros por hora. La disposición del Ejecutivo provincial activó medidas preventivas inmediatas en seguridad, salud y educación, con el objetivo de disminuir los riesgos sobre la población.

En el marco de esta emergencia, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión total de actividades en las escuelas provinciales durante la jornada del lunes. Paralelamente, la Secretaría de Salud implementó protocolos específicos para el funcionamiento de establecimientos sanitarios, limitando las atenciones a lo esencial y garantizando guardias mínimas en toda la provincia, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios.

Las medidas de seguridad fueron coordinadas por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Esta área emitió comunicados a los organismos provinciales solicitando la suspensión de actividades laborales del personal considerado no esencial, así como de aquellos que desarrollaran tareas al aire libre.

Asimismo, el Gobierno provincial tomó la decisión de restringir el tránsito para todo tipo de vehículos en tramos clave de rutas nacionales. Las vías afectadas son la Ruta Nacional N° 3 entre Trelew y el límite con Santa Cruz; la Ruta Nacional N° 26 entre Comodoro Rivadavia y el empalme con la Ruta Nacional N° 40; la Ruta Nacional N° 40 entre Gobernador Costa y el límite con Santa Cruz; y la Ruta Nacional N° 260 desde el empalme de la RN 40 hasta el límite con Chile. La habilitación de estas rutas quedó sujeta a la evolución del fenómeno climático. Protección Ciudadana también informó a los municipios sobre las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, recomendando la adopción de medidas correspondientes. (Agencia OPI Chubut)