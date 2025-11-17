Un niño llevó balas a la escuela y las repartió entre compañeros

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un niño de 11 años llevó balas a una escuela de Comodoro Rivadavia y se las repartió a sus compañeros, cuya situación alertó a los docentes quienes citaron para el próximo lunes a una reunión con padres.

La situación ocurrió en el sexto grado de la escuela 184 del barrio San Martín, donde el niño llevó tres municiones de arma de fuego al colegio y las repartió lo cual generó alarma en padres y docentes, situación que llegó hasta la supervisión de escuelas y se dio intervención al equipo orientador y la policía de Chubut.

La red de abordaje motivo la intervención con el niño y sus compañeros y se indicó que “no hubo amenazas, sí hay situaciones que resultan una alerta que hace que la escuela deba intervenir en esta situación puntual y en otras”.

Grisel Quiñonero, supervisora técnica de Educación Primaria de la Región VI aseguró que “se dio aviso a la Seccional Séptima, institución policial que forma parte de una red de abordaje con la escuela”.

En tanto la policía comunitaria efectuó una visita al domicilio del niño para “contactarse con la familia. Para indagar cómo el niño tuvo acceso a los proyectiles, en qué contexto, se habló con el estudiante, con los otros niños del grado también, en qué situación habían visto esos proyectiles, y si había habido algún tipo de amenaza”.

El lunes se citará a los padres de los niños estudiantes que no están asistiendo a la escuela por temor, para ponerlos en conocimiento sobre qué acciones se llevaron adelante, y sobre qué se proyecta seguir trabajando desde la escuela y desde supervisión. (Agencia OPI Chubut)