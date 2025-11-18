ARG-01 suma reparaciones tras fallas en tanques de combustible

- Publicidad -

El avión presidencial Boeing 757-256, identificado con la matrícula ARG-01 e incorporado a la flota estatal en mayo de 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, enfrenta una nueva controversia operativa y financiera tras detectarse una falla técnica en uno de sus tanques auxiliares de combustible. El desperfecto, que se manifestó durante el último viaje a Miami y obligó a realizar una escala imprevista en Lima para el repostaje, derivó en la autorización de una licitación exprés por parte de la Casa Militar con un precio base de aproximadamente 125.000 dólares para su reparación. Este incidente mantiene a la aeronave en un taller de Estados Unidos, con una fecha de retorno a la Argentina estimada para el próximo sábado, y suma un nuevo capítulo al historial de erogaciones que han incrementado la inversión inicial de 21.730.000 dólares.

La operatividad del ARG-01 ha estado condicionada por la necesidad de cumplir con los estándares del fabricante Boeing. Previo a este último fallo en el sistema de combustible, la aeronave permaneció en estado de no aeronavegable desde junio de 2024 debido al vencimiento del plazo para la inspección mayor obligatoria conocida como Check-C. Este procedimiento, esencial para la seguridad de la unidad, fue objeto de una licitación compleja que fracasó en su primera instancia tras la desestimación de las ofertas presentadas por Alpha Aviation Group LLC, Xtreme Aviation LLC y Servicios Aeronáuticos Quintana por cuestiones técnicas y de plazos. Finalmente, en un segundo llamado realizado a finales de 2024, el contrato fue adjudicado a la firma estadounidense Commercial Jet Inc. por un monto de 883.739 dólares, con la expectativa de que las tareas concluyeran a mediados de 2025.

El flujo de fondos destinados al mantenimiento del avión presidencial evidencia una constante demanda de recursos en dólares desde su arribo al país. Documentos oficiales detallan que, además de la inspección mayor y la actual reparación del tanque, se ejecutaron trabajos de reparación de los reversores del motor derecho a cargo de la empresa ARAS AERO INC por 497.840 dólares, y el recambio de toboganes y balsas de evacuación por parte de Fire Eagle INC, con un costo de 105.047 dólares. A estas cifras se adicionan inspecciones y reparaciones menores que superaron los 950.000 dólares, junto con la instalación de un módulo de internet y sistema satelital en junio de 2023, valuado en aproximadamente un millón de dólares. La sumatoria de estos contratos expone el costo real de sostener la aeronave en servicio, más allá del valor de adquisición original. (Agencia OPI Santa Cruz)