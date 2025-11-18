- Publicidad -

El abogado Sergio Macagno elaboró una crónica de lo ocurrido desde que presentó la denuncia contra el Vocal del STJ hasta que el mismo fue absuelto por decisión de la sala juzgadora.

Sergio Macagno en una detallada crónica plantea que el 15 de noviembre de 2025 se absolvió al Dr. Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras el juicio político impulsado por la denuncia del abogado. La acusación de Macagno se fundamentó en que Basanta aceptó el cargo sin cumplir el requisito constitucional de idoneidad técnica (seis años de ejercicio de la abogacía) y por presunta comisión de delitos y mal desempeño. La Sala Acusadora había encontrado inicialmente “responsabilidad manifiesta” y lo había suspendido.

La defensa de Basanta sostuvo que la Legislatura no podía juzgarlo por la “teoría de los actos propios” (ya que el mismo cuerpo le dio el acuerdo en 2022) y advirtió que su destitución generaría una crisis institucional sobre la validez de sus fallos anteriores.

Macagno, de acuerdo a su minucioso relato, refutó esta postura argumentando que la designación original fue ilegal e inconstitucional, por lo que la Legislatura tiene la potestad de revocarla mediante juicio político, que es el mecanismo de saneamiento institucional adecuado. Sostuvo que aceptar un cargo sin idoneidad constituye “mal desempeño” y negligencia culpable.

El Dr Sergio Magano resumió el proceso fallido del juicio político contra el Dr Fernando Basanta

El denunciante señala una grave falta de imparcialidad en la cual incurrió la Sala Juzgadora y solicitó la recusación de tres diputados (Echazú, García y Nieto) porque ellos mismos habían votado a favor de la designación de Basanta en 2022. Macagno argumentó entonces, que actuaron como “juez y parte“, defendiendo su propio voto anterior en lugar de juzgar objetivamente el caso, violando la garantía del debido proceso. Estas recusaciones no prosperaron.

En 2024 el abogado penalista presentó una denuncia penal por la designación irregular, la cual fue archivada sin explicación y se le negó el acceso al expediente o ser querellante. Sus pedidos al Fiscal de Estado para intervenir, también fueron ignorados.

Remarcó el Dr Macagno que durante la audiencia final, la defensa no pudo probar que Basanta cumpliera con los 6 años de ejercicio de la abogacía; en su lugar, Basanta dedicó su tiempo a realizar ataques personales contra Macagno, tal como lo remarca el denunnciante, cuestionando sus intenciones y acusándolo falsamente de incompatibilidad de cargos, basándose en información de inteligencia sobre su vida privada.

Como conclusión, el Dr Sergio Macagno, señala que el resultado de todo este proceso vivido demuestra que el poder político kirchnerista protege a los suyos a pesar de las irregularidades constitucionales, dejando a la provincia como “rehén” de un sistema que convalida designaciones ilegales y donde los jueces del tribunal político carecieron de la imparcialidad necesaria, opina el letrado que ahora, enfrentado a la justicia provincial, prepara un contrataque sobre los actores de toda esta controvertida trama judicial y política en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)