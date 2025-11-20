ADOSAC rechazó la propuesta oficial y ahora se discutirá en conciliación obligatoria

- Publicidad -

Los gremios docentes ADOSAC y AMET asistieron este jueves a la mesa de negociación paritaria junto al Consejo Provincial de Educación, donde la principal entidad que nuclea a los maestros de Santa Cruz rechazó la propuesta del gobierno y reclamó recomposición salarial por encima de la cláusula gatillo que rige hasta enero de 2026.

Además, ADOSAC pidió el resguardo de cargos y horas cátedras por un año más y la reducción de las matrículas de estudiantes por nivel y modalidad para el ciclo lectivo 2026 junto a la creación de nuevos cargo y preceptoras para el nivel inicial.

En tanto, AMET aceptó la propuesta de resguardo de cargos y pidió adelantar la mesa de negociación salarial para diciembre de 2025.

Al no alcanzar un acuerdo entre las partes y la negativa de ADOSAC de aceptar la propuesta, el gobierno provincial dio por cerrada la paritaria salarial para el año y sólo quedó pendiente la continuidad de la subcomisión laboral para lo que resta del 2025.

A su vez, al mediodía se inició la conciliación obligatoria entre ADOSAC y el Consejo Provincial de Educación que fue dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dado que en la previa de la paritaria el gremio dispuso un paro de 48 horas para el martes 18 y miércoles 19 de noviembre.

En el encuentro, Trabajo advirtió que el gremio docente era pasible de sanciones al incumplir el acatamiento a la conciliación obligatoria y dejaba un precedente que ya le correspondió una multa millonaria durante el año.

Allí ADOSAC planteó una serie de pedidos que serán respondidos por la cartera educativa el próximo jueves cuando vuelvan a reencontrarse.

En la previa el gremio docente tendrá asambleas por localidad y el Congreso docente que se realizará en Los Antiguos para definir los pasos a seguir en el conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)