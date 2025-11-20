Cristina Kirchner calificó de opereta judicial a la causa Cuadernos

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7 encabezó hoy la tercera audiencia del juicio por la causa conocida como los cuadernos de las coimas. La jornada incluyó la lectura de descargos de los acusados, definiciones sobre la infraestructura para el debate y el sobreseimiento del empresario Enrique Pescarmona. El proceso judicial mantiene procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros 85 imputados por la presunta existencia de una asociación ilícita entre 2003 y 2015.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel finalizaron la lectura de las defensas de 32 personas y los aportes de 19 imputados colaboradores. El tribunal comunicó la Resolución N°316/25 de la Cámara de Casación que puso a disposición la sala Auditórium de Comodoro Py a partir del 10 de diciembre. La instancia superior elevó también a la Corte Suprema las peticiones para utilizar la Sala de Derechos Humanos ubicada en la Planta Baja del Palacio de Justicia.

El juez Germán Castelli expuso la precariedad de recursos con la que se llevó adelante la instrucción durante los últimos seis años. El magistrado detalló que el tribunal trabajó en una sede pequeña que contaba con un único baño y una modesta sala de audiencias. Los jueces reiteraron mediante un oficio los pedidos de mejoras en la infraestructura edilicia y en la dotación de recursos humanos.

El TOF 7 resolvió apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona luego de la intervención del Cuerpo Médico Forense. Los especialistas determinaron que el titular de IMPSA, de 83 años, padece una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Cristina Kirchner cuestionó la legitimidad del juicio a través de sus redes sociales antes del inicio de la audiencia. La ex mandataria afirmó que en Argentina no hay Estado de derecho y calificó la investigación como una opereta judicial basada en guiones burdos. El tribunal confirmó que a partir del 25 de noviembre se sumará una segunda audiencia semanal los días martes para agilizar el debate. (Agencia OPI Santa Cruz)