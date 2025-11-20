Este jueves perciben sus haberes los jubilados y pensionados

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este jueves se pagarán jubilaciones, pensiones y retiros de la policía de Santa Cruz en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes destinado al sector pasivo.

La norma, reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Dado que el viernes 21 y lunes 24 de noviembre serán días feriados, se adelantó el pago para este jueves.

El organismo previsional indicó que “los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar)”.

Además, se informaron los aumentos de noviembre para jubilados, pensionados y retirados:

Administración Pública Provincial: 2,4%

Asignación Trans – Ley N 3724: 2,4%

Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N 2747: 2,4%

Aeronáuticos: 2,4%

A.M.A: 4,4%

Banco Santa Cruz: 2,1%

Cámara de Diputados: 5%

Autoridades Superiores (Dto. N 49/17): 5%

Docentes: 2,4%

Instituto de Energía: 4,4%

IDUV: 2,4%

Luz y Fuerza SPSE: 4,4%

Autoridades Superiores SPSE: 4,4%

FENTOS: 4,4%

FOMICRUZ: 2,4%

Distrigas: 4,4%

SAT: 2,4%

Policía: 2,4%

Poder Judicial: 4%

Previsional: 2,4%

Salud: incremento de US en los NIVELES

SAMIC: 1,1%

Uneposc: 2,4%

Vialidad Provincial: 2,4%

Municipalidad de 28 de Noviembre: 6% para módulos del 1 al 8 y 3% para módulo 9

Municipalidad de Río Turbio: 4%

Municipalidad de Río Gallegos: 3%

Incremento por liquidación complementaria en noviembre:

Cámara de Diputados: escala de octubre (5%)

Autoridades Superiores (Dto. 49/17): escala de octubre (5%)

Municipalidad de Río Turbio: escala de septiembre (9%) y octubre (8%)

Municipalidad de 28 de Noviembre: escala de octubre (11% para módulos del 1 al 8 y 6% para módulo 9) (Agencia OPI Santa Cruz)