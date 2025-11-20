Gobernadores del Norte Grande definen estrategia ante el Gobierno

- Publicidad -

Los gobernadores del Norte Grande se reúnen hoy en Santiago del Estero para definir su estrategia ante la Casa Rosada por el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales. El encuentro funciona como cierre del año político del bloque regional y busca unificar posturas frente a las negociaciones que cada provincia mantiene con el Gobierno nacional.

La actividad comienza a las 10.30 en el Centro Cultural del Bicentenario. Asisten Leandro Zdero, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Ricardo Quintela, Hugo Passalacqua y el anfitrión Gerardo Zamora. Se prevé también la participación de Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo en la asamblea que se desarrolla en paralelo a eventos sobre innovación tecnológica en el Fórum local.

El peso político de la reunión reside en las agendas dispares de los mandatarios frente a la administración libertaria. Existen tensiones acumuladas por la rebaja de transferencias discrecionales y la paralización de la obra pública en las provincias. El escenario legislativo actual otorga un valor estratégico a cada voto provincial para la aprobación de las leyes que impulsa el Ejecutivo.

- Publicidad -

El ministro del Interior, Diego Santilli, promueve encuentros individuales para asegurar aliados que respalden las denominadas reformas de segunda generación. Esta cumbre regional se interpreta como una instancia de alineamiento interno ante los movimientos del funcionario nacional para evitar la dispersión política del bloque.

Santilli ya mantuvo reuniones con Sáenz, Jalil, Jaldo y Zdero en las últimas semanas. La agenda oficial confirma que el ministro avanzará en las negociaciones con Gerardo Zamora este viernes y recibirá a Hugo Passalacqua el próximo martes. (Agencia OPI Santa Cruz)