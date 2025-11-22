El 70% de la red vial nacional requiere mantenimiento urgente

- Publicidad -

La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que 30.000 de los 40.000 kilómetros de la red federal requieren mantenimiento urgente debido a la paralización de la obra pública. Fabián Catanzaro, secretario gremial de la entidad, detalló que entre el 65% y el 70% de la traza se encuentra en condiciones regulares o malas. La situación responde a un proceso de vaciamiento operativo ejecutado por la administración actual.

El sindicato cuestionó la naturaleza financiera del nuevo sistema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Catanzaro denunció que las empresas adjudicatarias reciben financiamiento subvencionado por el Estado a través del Banco BICE con una tasa preferencial del 2%. El dirigente explicó que las inversiones del primer año se cubren con estos préstamos facilitados que incluyen dos años de gracia para su devolución.

Las concesiones en corredores como la Ruta 12 y 14 se limitarán a tareas superficiales de bacheo o repavimentaciones mínimas en plazos extensos. El abandono del mantenimiento preventivo generará un impacto económico negativo en las cuentas públicas a mediano plazo. Recuperar la infraestructura deteriorada costará entre tres y cinco veces más que sostener la inversión actual.

El ajuste presupuestario derivó en una reducción del 20% de la planta de personal del organismo. Las bajas responden a despidos, jubilaciones y renuncias provocadas por el congelamiento salarial y la aplicación de protocolos disciplinarios sin derecho a defensa. Esta política impide a Vialidad Nacional demostrar su capacidad técnica para ejecutar obras a costos inferiores a los del mercado privado.

La falta de gestión sobre la red vial motivó la presentación de amparos judiciales en diversos puntos del país. Las zonas más afectadas incluyen la Ruta 151 en La Pampa, la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca y los corredores 9, 23 y 34 en el NOA. También se registran situaciones críticas en las rutas 7 y 8 fuera del radio del conurbano bonaerense. (Agencia OPI Santa Cruz)