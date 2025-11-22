El Tesoro de EEUU transfirió US$ 872 millones a Argentina

- Publicidad -

El Tesoro norteamericano confirmó la transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por una suma de 872 millones de dólares. La operación se ejecutó a través del Exchange Stabilization Fund bajo la administración de Donald Trump como un mecanismo de asistencia financiera directa al gobierno del presidente Javier Milei.

El reporte oficial detalla que la transacción se materializó el 15 de octubre. El dato cronológico ubica el desembolso de fondos exactamente nueve días antes de la elección nacional legislativa, instancia en la que el oficialismo logró imponerse en el escenario nacional. La validación de estos montos surge de la publicación del último informe del organismo estadounidense.

La inyección de recursos ocurrió en una coyuntura técnica marcada por la alta presión sobre el tipo de cambio. Horas antes de la transferencia de los activos, el mandatario argentino había concretado una visita a la Casa Blanca. El objetivo de la reunión fue disipar la incertidumbre financiera instalada tanto en las plazas de Wall Street como en el mercado doméstico mediante señales políticas de respaldo.

En paralelo al movimiento de los DEGs, el auxilio financiero incluyó intervenciones directas en el mercado de cambios. Scott Bessent operó por más de 2.000 millones de dólares mediante la adquisición de pesos. El funcionario calificó la maniobra como “asertiva” y aseguró haber concretado una ganancia financiera con la operación tras la estabilización de la moneda.

El documento del Exchange Stabilization Fund ratifica administrativamente los plazos y montos del rescate. La estrategia combinó el giro de los 872 millones de dólares en derechos de giro con la compra masiva de moneda local por parte de Bessent, quien defendió la rentabilidad final de la intervención para las arcas norteamericanas. (Agencia OPI Santa Cruz)