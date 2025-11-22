Estudiantes ya podrán inscribirse para obtener descuentos en pasajes

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz informó que se encuentran abiertas las inscripciones para aquellos estudiantes que quieran acceder al descuento de pasajes vía terrestre para quienes estudian en Córdoba y Buenos Aires y prevén retornar a Río Gallegos en el receso de verano.

El subsidio provincial ofrece una cobertura del 70% del valor del boleto vía terrestre y los pasajes son gestionados mediante la empresa Marga Taqsa.

Según se informó oficialmente el circuito tiene salidas desde Buenos Aires y Córdoba el día 20 de diciembre, mientras que el regreso a los destinos donde cursan los estudios se prevén para el 31 de enero de 2026.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la plataforma de autogestión transporte.santacruz.gob.ar, seleccionando el formulario azul (70%), o desde la plataforma de Marga Taqsa

La inscripción estará disponible las 24 horas, de lunes a domingo, y requerirá adjuntar:

Copia del DNI (frente y dorso)

Certificado de alumno/a regular universitario vigente

Podrán realizar consultas en los canales habilitados en los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected] o al teléfono celular oficial de Marga Taqsa: 2966 350582 (vía Whatsapp). (Agencia OPI Santa Cruz)