Lamelas destacó el trabajo conjunto con el Gabinete nacional

- Publicidad -

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei para expandir oportunidades económicas tras cumplir tres semanas de gestión. El diplomático de la administración de Donald Trump calificó la actividad bilateral como una labor “a toda máquina” en beneficio de ambos países.

Lamelas difundió imágenes de encuentros mantenidos con integrantes del Gabinete nacional. El representante diplomático se reunió con los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa), además del funcionario de Cancillería, Pablo Quirno.

La agenda del funcionario norteamericano incluyó actividades institucionales con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el marco de un evento de AmCham Argentina. El registro fotográfico publicado por el embajador incorporó una visita al estadio del Club Atlético Boca Juniors, al cual calificó como escenario del “mejor fútbol del mundo“.

- Publicidad -

El mensaje difundido en la red social X concluyó con la sigla “MAAGA“. La referencia alude al lema de campaña del mandatario estadounidense Donald Trump. (Agencia OPI Santa Cruz)