Municipales de Comodoro Rivadavia cerraron acuerdo paritario

(OPI Chubut) – El gobierno municipal de Comodoro Rivadavia cerró un acuerdo con el sindicato de trabajadores municipales para lo que resta del 2025 y hasta marzo de 2026 que incluye bonos no remunerativos.

Tras el cierre de la paritaria anual, se informó oficialmente que la pauta anual alcanzará el 35,07 por ciento de incremento.

En el encuentro participó el intendente Othar Macharashvili junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; el responsable del área de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Montoya.

Por parte de los trabajadores estuvieron presentes los secretarios generales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal, Omar Unquén y Roberto Astete, respectivamente.

El acuerdo prevé un incremento salarial escalonado hasta marzo del 2026 y habrá bonos del Día del Empleado Municipal y de fin de año, no remunerativo, a pagarse a fines de noviembre, diciembre y febrero del 2026. (Agencia OPI Chubut)