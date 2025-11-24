El consumo de carne es de 49,1 kilos per cápita pese al alza de precios

El consumo de carne vacuna registró un incremento del 4,4% en octubre en comparación con el mismo periodo de 2024, situando el promedio per cápita en 49,1 kilos anuales. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) informó que esta variación positiva del 3,2% interanual ocurre en un escenario de aceleración de precios, donde el valor promedio de los cortes vacunos aumentó un 3,8% en el último mes relevado. El reporte indica que el consumo absorbió 1,931 millones de toneladas res con hueso a nivel nacional.
El relevamiento de precios en el mostrador detalla que el asado lideró las subas con un 5,2% mensual, fijando su valor promedio en 11.775,6 pesos por kilo. Le siguieron la nalga, que alcanzó los 15.191,6 pesos tras un alza del 4,1%, y la carne picada común, que cotizó a 7.320,7 pesos con un incremento del 3,5%. Otros cortes como la paleta y el cuadril registraron subas del 3,2% y 3,1% respectivamente, alcanzando los 12.018,2 y 14.686,8 pesos. En contraposición financiera, el pollo entero mostró una baja del 1,1% mensual, ubicándose en 3.681,6 pesos por kilo, marcando su tercer descenso consecutivo.
El análisis interanual expone una aceleración en la curva de precios del sector, pasando del 45,0% anual en septiembre al 47,3% en octubre. Al desglosar el impacto inflacionario por cortes, el cuadril acumuló el mayor aumento anual con un 65,2%, seguido por el asado con un 63,8% y la nalga con un 63,3%. La brecha de costos entre proteínas animales se amplía al observar que el pollo entero limitó su incremento anual al 23,5%, mientras que la caja de hamburguesas congeladas subió un 44,6% en el mismo lapso.
En el plano industrial, la producción de carne vacuna acumuló 2,635 millones de toneladas res con hueso en los primeros diez meses del año, una cifra idéntica al registro del periodo enero-octubre de 2024. Si bien la producción de octubre alcanzó las 279 mil toneladas, superando en un 2,3% al mes previo, el volumen es un 4,9% inferior al de octubre del año anterior. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones cayeron un 10,2% interanual, con una merma de 79,65 mil toneladas. El acumulado exportado de diez meses bajó a 704,35 mil toneladas, dato que CICCRA vinculó a la brusca reducción de las compras que hizo China hasta el cierre del primer semestre del año. (Agencia OPI Santa Cruz)