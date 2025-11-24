El turismo creció un 21% interanual con fuerte presencia de destinos santacruceños

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.694.000 personas en todo el país, lo que representó un incremento del 21% en comparación con el mismo feriado de 2024. Sin embargo, el análisis pormenorizado de los datos revela una dicotomía económica: si bien el desembolso total ascendió a $355.789 millones —un aumento real del 34%—, el gasto per cápita sufrió una contracción del 3,7% en términos reales. Este comportamiento, definido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como “más austero“, expone una realidad donde el turista priorizó el movimiento aprovechando el formato de cuatro días y el buen clima, pero restringió su consumo a lo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Dentro de la región patagónica, la provincia de Santa Cruz logró destacar en el relevamiento nacional. Las localidades de El Calafate, El Chaltén y Los Antiguos sobresalieron como puntos de alta afluencia, integrando la lista de destinos clave junto a Puerto Madryn. Este posicionamiento ocurre en un contexto donde la estadía promedio se ubicó en 2,3 noches, un 15% superior al año anterior, dato influido directamente por la extensión del feriado que en 2024 contó con un día menos. El informe de la CAME subraya que el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, cifra que refleja la mencionada caída del poder adquisitivo individual frente a la inflación, pese al volumen masivo de viajeros.

Desde el sector gremial empresario, Ricardo Diab, directivo de la CAME, valoró el impacto de estos cuatro días como un “efecto dinamizador sobre las economías regionales“, señalando un beneficio directo para las PyMEs turísticas. El acumulado anual refuerza esta tendencia de volumen: desde enero, los fines de semana largos movilizaron a casi 12 millones de turistas con un gasto total superior a los 2,7 billones de pesos. No obstante, la lectura del organismo empresarial pone el foco en el sostenimiento de la actividad más que en la rentabilidad marginal por visitante.

Por su parte, el Gobierno Nacional capitalizó las cifras como un éxito de gestión y reactivación. Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, y Javier Lanari, secretario de Comunicación y Medios, celebraron niveles de ocupación que oscilaron entre el 80% y el 100% en los principales destinos. Si bien los funcionarios destacaron cifras específicas de la costa bonaerense —con Pinamar al 94% y Cariló al 98%—, la inclusión de los destinos santacruceños en el reporte general valida la relevancia de la oferta provincial en el mapa federal, aun en un contexto de consumo retraído donde el turista cuida cada peso gastado. (Agencia OPI Santa Cruz)