GOL volará directo entre San Pablo y Ushuaia en el invierno 2026

(OPI TdF) – El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) confirmó oficialmente que la aerolínea GOL Linhas Aéreas operará una nueva ruta internacional directa entre San Pablo y Ushuaia a partir del 7 de julio de 2026. La conexión, de carácter estacional, busca potenciar el flujo turístico desde Brasil hacia la capital de Tierra del Fuego mediante tres frecuencias semanales durante la temporada invernal.

La operación se realizará con aeronaves Boeing 737, configuradas con una capacidad para 176 pasajeros. El cronograma establecido comprende vuelos los días martes, jueves y sábados, extendiéndose el servicio hasta el 29 de agosto de 2026. Según informaron las autoridades provinciales, la concreción de esta ruta es el resultado de gestiones iniciadas en abril pasado durante la Feria WTM de San Pablo, donde se trabajó en conjunto con el sector privado para asegurar la viabilidad comercial del tramo.

Dante Querciali, titular del INFUETUR, valoró el impacto económico que esta conectividad representa para la región. “Le damos la bienvenida a la empresa GOL al Fin del Mundo. Esta es una excelente noticia para nuestro destino“, señaló el funcionario. Asimismo, destacó la importancia de la planificación anticipada: “La posibilidad de que los tickets ya estén disponibles es muy importante, ya que nos permite asegurar la ocupación y el éxito de la operación mediante la comercialización anticipada“.

La venta de pasajes ya se encuentra habilitada, lo que permite proyectar la demanda turística para el invierno de 2026 con considerable antelación. GOL Linhas Aéreas, integrante del Grupo Abra, incorpora así a Ushuaia dentro de su red de destinos, utilizando su flota estandarizada para conectar el principal centro financiero de Brasil con el destino más austral de Argentina, facilitando el acceso al producto nieve para el mercado brasileño. (Agencia OPI Tierra del Fuego)