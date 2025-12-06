Lanzan streaming de pingüinos en Chubut

(OPI Chubut) – Un streaming científico organizado por integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) inició una transmisión en vivo desde las colonias de pingüinos en Isla Tova.

En la proyección se podrán ver petreles gigantes y cormoranes imperiales como parte de la fauna presente en esa región de la provincia.

La transmisión será desde la Reserva de la Biósfera Patagonia Azul donde se aprecia cómo viven pingüinos de Magallanes.

Según se informó las cámaras “autosustentables permiten ver en vivo cómo estas especies viven, incuban y cuidan a sus pichones. Escenas de la vida cotidiana que rara vez son observadas por las personas y en primer plano. La colonia observada está en la Isla Tova, ubicada en el sur de Chubut en cercanías a Camarones”.

El proyecto está a cargo del investigador Flavio Quintana quien, a través de esta observación remota por las cámaras autosustentables porque se alimentan con luz solar, puede estudiar el comportamiento de las aves.

La transmisión en vivo puede ser seguida a través del canal de YouTube (Agencia OPI Chubut)