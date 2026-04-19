Petroleros advierten que si no avanzan negociaciones habrá medidas de fuerza

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El secretario general del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenen sostuvo que si el 25 de abril, día que vence la conciliación obligatoria que suspendió el paro por tiempo indeterminado en los yacimientos de la provincia, “no se resuelven nuestros reclamos y no se abre la negociación paritaria, vamos a avanzar con lo que se votó en la asamblea general”.

Así lo indicó el dirigente sindical quien aprovecho a dejar mensajes a la dirigencia política que “suponen estrategias, acuerdos y jugadas de ajedrez detrás de cada movimiento que realizamos. Dejen de proyectar, operar y confundir. ¿Qué intereses persiguen quienes actúan así?”.

Güenchenen se refirió a las fotos que se publicaron en los últimos días donde se lo ve con el senador nacional José María Carambia y el intendente de Las Heras, Antonio Carambia junto al diputado por el pueblo de Las Heras, Javier Jara recorriendo las instalaciones de la nueva sede gremial en Río Gallegos.

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Allí sostuvo que “la realidad es simple, y lo que hacemos también. Estamos donde tenemos que estar, junto a los trabajadores, peleando por lo que corresponde. Los que hablan desde lejos, en redes, en medios de comunicación o desde despachos oxidados en la capital provincial, terminan actuando en contra de los trabajadores. Así de predecible y triste actúa la política”.

El mensaje parece llegar a la interna gubernamental que presenta el gobierno de Claudio Vidal donde legisladores del bloque oficialista se alejaron de la conducción y armaron bloques unipersonales.

Güenchenen sostuvo días atrás que “lo que pasa en los yacimientos ya impacta de manera fuerte en cada localidad, sobre todo en la zona norte. Menos equipos, menor perforación y menor producción se traducen en menos recursos para cubrir lo básico, con efectos directos sobre la economía, el comercio y el empleo de los municipios”.

Y advirtió al gobierno provincial que “frente a este escenario hacen falta decisiones concretas por parte de las autoridades provinciales, con capacidad real para hacer cumplir lo firmado. La actividad necesita ser ordenada de manera efectiva. Viene deteriorándose hace décadas y en esta etapa se profundizó. Es imprescindible que las operadoras cumplan con los compromisos asumidos”.

Este viernes reiteró que “en los yacimientos hay equipos parados, trabajadores sin diagrama y compromisos de las operadoras que no se están respetando. Si cumplieran con lo ya anunciado y prometido, podríamos empezar, de a poco, a resolver muchos de los problemas que atravesamos. De eso deberían hablar en las radios, en los municipios, en los ministerios”.

“A esos que arman conspiraciones de todo tipo y relatan la realidad desde afuera, los quiero ver en los pozos, en los trailers y en las asambleas, poniendo la cara junto a los compañeros y defendiendo el trabajo de los petroleros y los recursos de la provincia“, asestó el dirigente petrolero.

Para finalizar sostuvo que “a quienes dudan de nuestras intenciones, principios y banderas, a quienes instalan todo tipo de versiones, los esperamos a todos ahí, en la lucha. Ahí se ve quién está de qué lado”. (Agencia OPI Santa Cruz)