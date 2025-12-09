El gasto turístico creció un 20% real durante el último feriado de 2025

El último fin de semana largo de 2025, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción, registró un movimiento de 1.377.810 turistas en todo el país, lo que representó un incremento del 43,5% en comparación con el mismo periodo de 2023. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico total ascendió a $249.370 millones, cifra que implica una suba del 20,1% en términos reales frente al feriado de hace dos años, dado que en 2024 esta fecha no conformó un fin de semana largo.

A pesar del aumento en el volumen de viajeros, el comportamiento del consumo reflejó las restricciones del poder adquisitivo actual. La estadía promedio se redujo de 2,6 días en 2023 a 2 noches en 2025, evidenciando una preferencia por escapadas más breves y cercanas. No obstante, el gasto diario por turista alcanzó los $90.495, un incremento real del 8,8%. Desde la entidad gremial señalaron que este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

El relevamiento destaca un cambio de tendencia respecto a la estacionalidad histórica. Usualmente, el feriado de diciembre superaba en movimiento al de noviembre; sin embargo, este año la ecuación se invirtió en la mayoría de las provincias, impulsada en parte por la extensión de cuatro días que tuvo el fin de semana del mes anterior. A pesar de esto, CAME remarcó la importancia de estos recesos de fin de año como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

En el desglose por destinos, la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica mantuvieron altos niveles de ocupación, con un 76% y más del 60% respectivamente. En la región patagónica, Ushuaia se consolidó con un perfil de turismo de mayor poder adquisitivo, registrando un gasto diario estimado en $317.000 por visitante y una ocupación hotelera del 73%, impulsada por eventos deportivos en entornos naturales y una estadía promedio superior a la media nacional.

El balance anual arroja que, durante los ocho fines de semana largos de 2025, viajaron 13.342.750 turistas por la Argentina, generando un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones, equivalentes a unos 2.030 millones de dólares. Según CAME, el impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales y las PyMEs vinculadas al sector. (Agencia OPI Santa Cruz)