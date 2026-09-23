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Los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Turbio profundizaron esta semana las medidas de fuerza y restringieron la circulación en los accesos a la localidad del sudoeste de Santa Cruz en protesta por la falta de acuerdos salariales.

La medida se adoptó en la Ruta Complementaria 20 que cortó el acceso entre las 8.30 a las 13.00 horas y el secretario general del SOEM Hugo Ochova confirmó que las medidas son adoptadas tras las decisiones que se plantean en las asambleas de trabajadores.

Este martes al mediodía se realizó un corte total por espacio de una hora en el acceso a la localidad.

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Ochova reiteró que el intendente Darío Menna es “quien debe resolver el conflicto por el incremento salarial acorde al valor de la Canasta Básica Total”, en tanto el jefe comunal insistió que el municipio no logra cubrir con los ingresos por coparticipación el total de las erogaciones en personal. (Agencia OPI Santa Cruz)