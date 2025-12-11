Chubut lanzó la temporada turística con eventos en cordillera y costa

(OPI Chubut) – Las localidades de la provincia del Chubut comenzaron formalmente sus aperturas de temporada estival 2025-2026, desplegando un calendario de actividades recreativas, culturales y deportivas diseñadas para los meses de mayor afluencia turística. La gestión del gobernador Ignacio Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, ha coordinado el acompañamiento institucional a las iniciativas municipales, buscando potenciar el impacto económico y social en las distintas regiones del territorio provincial durante el mes de diciembre.

El fin de semana inaugural marcó el pulso de la actividad con eventos simultáneos en puntos estratégicos. La ciudad de Esquel oficializó la temporada el domingo 7 de diciembre mediante la segunda edición de QTRAIL, un evento deportivo que congregó a residentes y turistas en un entorno natural. Por su parte, la localidad de Camarones apostó al desarrollo gastronómico el 6 de diciembre con el evento Cocina del Mar Patagónico, una iniciativa que contó con la participación de los chefs Edgardo Ríos, María Capdevila y Juan Manuel Illesca. En dicha jornada, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, acompañó a la intendenta Claudia Loyola, ratificando el objetivo de posicionar los sabores del litoral como activo turístico.

La agenda continuó el domingo 7 en el Dique Florentino Ameghino y el lunes 8 en Rada Tilly. En esta última ciudad balnearia, la intendenta Mariel Peralta recibió al ministro de Turismo del Chubut, Diego Lapenna, para la presentación del documental SEI, la ballena desconocida. La producción, realizada por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas, expone en 30 minutos el trabajo de investigación desarrollado en el Área Natural Protegida Punta Marqués, destacando el valor científico y conservacionista de la región como un atractivo diferenciador para el visitante.

El cronograma de lanzamientos turísticos se extenderá durante el resto del mes de diciembre, completando la oferta provincial de cara al verano. Las próximas aperturas programadas incluyen a Epuyén el 12 de diciembre, seguido por Puerto Madryn el día 13 y Cholila el 14. Posteriormente, Lago Puelo inaugurará su temporada el 16, mientras que El Hoyo, Trevelin y Lago Rosario lo harán el 17. El calendario finaliza con los actos en Puerto Pirámides el 19, Sarmiento el 21 y El Maitén el 22 de diciembre, consolidando así la operatividad plena de los servicios turísticos en la provincia. (Agencia OPI Chubut)