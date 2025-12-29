Ushuaia recibió más de 10 mil visitantes en tres días por cruceros

(OPI TdF) – Ushuaia consolidó su posición como nodo logístico y turístico del Atlántico Sur tras registrar el arribo de 10.617 personas a través de su puerto entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre. La actividad portuaria reportó un total de 19 amarras de cruceros en un lapso de tres días, un flujo que reafirma la tendencia creciente del turismo antártico y su incidencia directa en la estructura económica de la capital fueguina.

Desde la administración local se evaluó el impacto de este movimiento en la cadena de valor de la ciudad. La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, señaló que la llegada de las embarcaciones dinamiza sectores fundamentales como el comercio, la gastronomía y el transporte. Según la funcionaria, estos indicadores reflejan la relevancia de la actividad como motor de desarrollo, dado que cada recalada se traduce en ingresos y oportunidades laborales para los residentes de la provincia, validando la importancia de la infraestructura de servicios local.

Más allá del aspecto económico, las autoridades municipales pusieron énfasis en la dimensión geopolítica de la temporada de cruceros. Manfredotti sostuvo que el turismo constituye una herramienta concreta para ejercer soberanía y fortalecer la presencia nacional en el extremo sur. La infraestructura de Ushuaia, que combina un puerto natural de aguas profundas con un aeropuerto internacional, resulta determinante para su funcionamiento como principal puerta de entrada al continente blanco y base de operaciones estratégica de cara al Territorio Antártico Argentino.

El relevamiento estadístico del fin de semana incluyó datos precisos sobre la afluencia a los atractivos naturales y centros de informes. La Secretaría de Turismo comunicó que ingresaron 4.700 visitantes al Parque Nacional Tierra del Fuego, con una marcada preponderancia de turistas extranjeros, quienes representaron 4.200 de los ingresos frente a 500 nacionales. Asimismo, las oficinas de atención al visitante asistieron a 2.737 personas, concentrándose la mayor demanda en la dependencia ubicada en el puerto, donde se registraron 2.406 consultas, mientras que otras 331 se realizaron en el aeropuerto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)