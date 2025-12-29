El crucero Viking Júpiter arribó a Puerto Madryn con 1300 personas

(OPI Chubut) – El crucero de bandera noruega Viking Júpiter amarró este domingo en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, proveniente de las Islas Malvinas, con un total de 1.356 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. El arribo de la nave consolida la actividad portuaria en el Golfo Nuevo y ratifica el posicionamiento de la provincia de Chubut dentro de los itinerarios internacionales del Atlántico Sur.

La embarcación, que cuenta con una estructura de 228 metros de eslora, ingresó a la zona portuaria durante la madrugada y concretó su maniobra de atraque a las 4:30 horas en el lado sur del muelle. Según los registros oficiales, el buque transporta en esta oportunidad a 891 pasajeros y 465 tripulantes, quienes tienen previsto permanecer en la ciudad hasta las 20:00 horas, momento en el que zarparán con destino a Montevideo, Uruguay.

Esta operación constituye la segunda de las seis escalas que el Viking Jupiter tiene programadas para la presente temporada en la terminal chubutense. La frecuencia de estos arribos se alinea con las políticas de conectividad y desarrollo turístico impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio Torres, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura local para captar una mayor cuota del mercado de cruceros que navegan por la región patagónica.

El movimiento logístico y humano generado por el descenso de los pasajeros impacta directamente en la economía de Puerto Madryn, dinamizando los servicios de transporte, comercio y gastronomía durante la jornada. Las autoridades locales remarcaron que la regularidad en la llegada de buques de gran porte es fundamental para sostener la cadena de valor turística y reafirmar el rol estratégico del puerto en el sistema logístico nacional. (Agencia OPI Chubut)