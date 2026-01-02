Turismo en Chubut: primera de tres escalas del crucero Silver Whisper

(OPI Chubut) – El buque de pasajeros Silver Whisper amarró este viernes minutos antes de las 7 de la mañana en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, dando continuidad al cronograma de la temporada de cruceros en la provincia de Chubut. La embarcación, que arribó procedente de Montevideo, Uruguay, es una de las naves destacadas que operan en el circuito del Atlántico Sur.

La unidad naval posee 186 metros de eslora y navega bajo bandera de Bahamas. En esta escala, el buque transporta a un total de 647 personas, desglosadas en 355 pasajeros y 292 integrantes de la tripulación. Según la planificación operativa del puerto, la permanencia de la nave se extenderá hasta las 20 horas de la jornada de hoy, momento en el cual zarpará hacia su próximo destino.

Desde la administración provincial se confirmó que este arribo corresponde a la primera de las tres escalas que el Silver Whisper tiene previstas realizar durante la actual temporada. La reiteración de las visitas de esta línea naviera se enmarca en las acciones de logística portuaria que buscan mantener a los puertos de la región dentro de los itinerarios internacionales competitivos.

El desembarco de los pasajeros durante la jornada dinamiza la economía local, impactando directamente en los servicios de transporte, excursiones y gastronomía de la ciudad del Golfo Nuevo. La actividad de cruceros se mantiene como un eje central en la matriz turística de la costa patagónica, requiriendo una coordinación constante entre las autoridades portuarias y el sector privado. (Agencia OPI Chubut)