Anuncian la temporada de Verano de La Trochita con 13 recorridos

(OPI Chubut) – El Viejo Expreso Patagónico informó que durante el mes de enero de 2026 tendrá más de 13 viajes programados en el tramo que conecta a las estaciones de ferrocarril Esquel y Nahuelpan.

La Trochita es un tren administrado por el Ministerio de Producción de Chubut y en cada temporada se incrementa la cantidad de turistas que buscan realizar el recorrido.

La gerencia del Viejo Expreso Patagónico confirmó el calendario de viajes que se inician desde el sábado 3, martes 6, jueves 8, sábado 10, martes 13, jueves 15, sábado 17, martes 20, jueves 22, sábado 24, martes 27, jueves 29 y sábado 31.

Desde la administración indicaron que se prevén adicionales considerando el pedido de tickets e informaron que los interesados en obtener un pasaje “para disfrutar de la experiencia a bordo de la centenaria formación ferroviaria pueden ingresar a la página web latrochita.org.ar o acercarse a las oficinas de la estación Esquel”. (Agencia OPI Chubut)