Una mujer fue detenida por el asesinato de un hombre en Río Gallegos

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Una mujer fue detenida este miércoles por la policía de Santa Cruz tras una investigación que busca dilucidar el asesinato de un hombre que ocurrió en el barrio Nuestra Señora del Carmen de Río Gallegos.

Un hombre de unos 40 años fue atacado de un puntazo en el corazón en la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en calle Berutti al 100 y se descompensó a pocas cuadras del lugar cuando se trasladaba en bicicleta.

Vecinos alertaron a la policía de esta situación y el hombre desvanecido fue trasladado hasta el Hospital Regional donde perdió la vida.

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Tras las primeras investigaciones, la justicia solicitó la detención de una mujer de 29 años, sospechada como la principal responsable del homicidio.

La víctima fue identificada como Sergio Navarrete, quien habría sido atacado con un cuchillo.

Durante la jornada, efectivos de la Comisaría Segunda y de la División de Investigaciones (DDI) iniciaron la investigación y se identificó a la presunta responsable del crimen, quien quedó detenida a disposición de la justicia para dilucidar el violento hecho. (Agencia OPI Santa Cruz)