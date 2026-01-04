Recomiendan no acercarse al glaciar Ojo del Albino

(OPI TdF) – La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego recomendó que los turistas que se encuentren en la zona cercana al glaciar Ojo del Albino, eviten aproximarse al hielo de la zona y sólo transiten por la zona de los senderos habilitados a fines de resguardar la seguridad y la integridad física de las personas.

Desde Ambiente señalaron que el glaciar se encuentra en “un proceso de retroceso” que está acompañado por “un rápido desagote de agua, lo que se refleja en imágenes satelitales recientes que muestran un incremento significativo de la superficie de la laguna ubicada en su frente”.

El director general de Recursos Hídricos, Gerardo Noir señaló que “en el frente del glaciar se observa la separación de grandes bloques de hielo y la presencia de grietas de tensión, posiblemente asociadas a un aumento en la velocidad de desplazamiento del hielo hacia la laguna”.

“La interacción directa con el cuerpo de agua hace que el glaciar sea más dinámico en ese sector y, sumado a la pérdida de espesor, puede generarse un efecto de flotación que incrementa la probabilidad de desprendimientos”, añadió el funcionario.

Noir indicó que “este tipo de dinámica es característica de glaciares en contacto con lagunas y suele intensificarse en los meses de temperaturas más elevadas, como la primavera y el verano”.

Durante las próximas semanas, personal técnico de la Secretaría de Ambiente, responsable de las tareas de inventario y monitoreo de glaciares en la provincia, realizará un relevamiento en el sector, con la colaboración del Instituto Fueguino de Turismo, a fin de evaluar el estado actual del glaciar y verificar la información registrada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)