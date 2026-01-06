El turismo interno sostuvo la actividad en las áreas protegidas de Chubut

(OPI Chubut) – El movimiento turístico en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Chubut alcanzó un total de 17.500 visitantes durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre y el 4 de enero. Según los datos oficiales relevados, la afluencia estuvo marcada por una fuerte dependencia del consumo interno, dado que más del 62 por ciento de los ingresos registrados correspondieron a residentes de la propia provincia, lo que evidencia una baja captación relativa de turismo nacional y extranjero en el arranque de la temporada estival.

El desglose estadístico por destinos ubicó a Península Valdés como el epicentro de la actividad, absorbiendo la mayor parte del flujo de personas. De los más de 12.100 ingresos reportados en esta reserva, más de 9.000 pertenecieron a habitantes de Chubut. Por su parte, la llegada de visitantes provenientes de otras provincias superó las 1.600 personas, mientras que el mercado extranjero aportó 1.150 turistas al total, cifras que confirman la disparidad entre la demanda local y la externa en este punto neurálgico del corredor atlántico.

En cuanto al resto de los atractivos provinciales, la reserva de Punta Tombo se posicionó en segundo lugar con una cifra cercana a los 2.800 visitantes, seguida por Punta Loma, que contabilizó una afluencia de aproximadamente 1.500 personas durante el fin de semana largo. Otras áreas mostraron un movimiento considerablemente menor: Piedra Parada registró casi 700 ingresos, Cabo Dos Bahías reportó 380 y el Bosque Petrificado Sarmiento recibió apenas 80 visitas, marcando una fuerte concentración del turismo en la zona costera norte.

El análisis final de los números indica que más de 10.000 personas del total general residen en territorio chubutense. Este comportamiento ratifica que el dinamismo económico en el sector turístico durante las festividades de fin de año se nutrió fundamentalmente del desplazamiento recreativo de la comunidad local, consolidando a las áreas protegidas como espacios de esparcimiento de cercanía ante una coyuntura que muestra, por el momento, una incidencia marginal de los mercados emisores tradicionales. (Agencia OPI Chubut)