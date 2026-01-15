Arribo masivo en Ushuaia: 9 mil pasajeros y diez cruceros

El puerto de Ushuaia registra una semana de alta intensidad operativa con la llegada de más de 9 mil pasajeros entre el miércoles 14 y el viernes 16 de enero. La Dirección Provincial de Puertos confirmó que el movimiento incluye el arribo de buques de gran porte como el Sapphire Princess y una jornada de logística compleja con la atención simultánea de diez embarcaciones en la terminal fueguina.

La actividad comenzó con el ingreso del crucero Sapphire Princess, que transporta aproximadamente 3.600 pasajeros, y alcanzará su pico de actividad este viernes cuando coincidan diez navíos en la estación marítima, entre los que se destacan el Oosterdam y el Viking Octantis. Este volumen de visitantes genera una demanda inmediata sobre la estructura de servicios de la ciudad, con impacto directo en el transporte, la venta de excursiones y la facturación del sector gastronómico y comercial durante un lapso de 72 horas.

Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, se refirió a la incidencia financiera de estas operaciones para la región. El funcionario definió a la terminal como un gran motor económico para toda la provincia y destacó que cada recalada activa una cadena de trabajo que excede el ámbito portuario. Según declaró Murcia, el puerto es mucho más que un punto de atraque, dado que su funcionamiento dinamiza al comercio minorista y a los prestadores de servicios turísticos locales.

El operativo de recepción requiere una coordinación específica entre el organismo provincial, la Prefectura Naval Argentina y los operadores privados para garantizar la seguridad y la fluidez en el desembarco de pasajeros y tripulaciones. Desde la Dirección de Puertos señalaron que esta seguidilla de arribos ratifica la posición de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y pone a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura local frente a la alta demanda de la temporada estival. (Agencia OPI Santa Cruz)