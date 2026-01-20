El turismo aportó 5,5% a la economía fueguina

(OPI TdF) – En un escenario económico marcado por la retracción del consumo a nivel nacional, el Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), presentó su balance anual. La narrativa oficial, encabezada por su presidente Dante Querciali, define el año como un periodo de “resistencia y consolidación”, aunque los números exponen la necesidad de recurrir a estadísticas de arrastre (2023) para validar el impacto económico actual.

El Relato Oficial: “Decisión Política”

El titular del INFUETUR enfatizó que mantener la actividad fue una “decisión política” frente a la crisis. El organismo destaca la promoción como herramienta clave, rechazando la visión de ajuste fiscal: “La promoción no es un gasto, es una inversión”, sentenció Querciali, defendiendo la presencia en ferias internacionales y campañas estacionales para captar divisas.

El Dato Duro: Inspecciones y Fiscalización

Más allá del discurso promocional, el dato operativo relevante reside en el control. El organismo reportó 750 inspecciones y procesos administrativos durante el año.

Este número es significativo en un contexto local donde la oferta informal de alquileres presiona sobre el mercado inmobiliario habitacional de Ushuaia. El ordenamiento de servicios busca garantizar estándares de calidad, pero también responde a la urgencia de regular una competencia que a menudo escapa a la carga tributaria que sí afrontan los hoteleros establecidos.

Conectividad: La apuesta a Brasil 2026

El informe adelanta una gestión clave para la próxima temporada invernal: la confirmación de nueve vuelos semanales desde Brasil para el invierno 2026.

Contexto: El mercado brasileño es el principal consumidor de alta gama en la temporada de esquí. Asegurar esta frecuencia es vital para sostener la rentabilidad de los centros invernales y la hotelería de 4 y 5 estrellas, sectores que traccionan el empleo directo en gastronomía y servicios.

Análisis de Impacto Económico

Aquí el informe oficial muestra una brecha temporal. Para justificar la importancia del sector, el INFUETUR cita datos consolidados de 2023, donde el turismo representó el 5,5% de la economía provincial y el 7,7% del empleo.

Si bien las cifras demuestran que el turismo es un motor genuino (a diferencia del empleo público), la falta de datos cerrados de 2024/2025 impide ver la foto real del impacto de la recesión nacional en la rentabilidad neta de los prestadores locales este último año.

Infraestructura y Federalismo

El balance menciona obras con “recursos propios” en la Reserva Corazón de la Isla y Laguna Esmeralda. Se destaca el intento de federalizar el flujo turístico con el corredor “Ruta del Fuego” y 10 iniciativas de Turismo Rural Comunitario. Estas acciones buscan descongestionar Ushuaia y derramar ingresos en los municipios de Tolhuin y zona norte, una deuda histórica de la gestión turística provincial que busca, lentamente, equilibrar la balanza. (Agencia OPI Tierra del Fuego)