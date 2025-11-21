Santa Cruz se suma a la planificación turística nacional 2026

El secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz, Diego Gamboa, participó este martes de la 174ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) celebrada en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, que congregó a las autoridades provinciales y nacionales del sector, se definieron los lineamientos estratégicos de gestión, el calendario de feriados y las políticas de innovación tecnológica proyectadas para el ejercicio 2026.

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan. La agenda de trabajo se centró en ejes vinculados a la conectividad aérea y terrestre, el desarrollo de infraestructura sostenible y la planificación de acciones promocionales conjuntas, buscando federalizar las decisiones que afectan el movimiento económico regional de las provincias.

En relación a los resultados de la asamblea, Diego Gamboa destacó la importancia de la articulación institucional en esta etapa de gestión. El funcionario sostuvo que fue una participación muy valiosa, donde pudimos presentarnos como nuevas autoridades y empezar a articular con todas las provincias. Asimismo, detalló que el debate giró en torno a temas centrales para el 2026, innovación tecnológica aplicada al turismo, acciones de promoción, articulación con la Secretaría de Turismo de la Nación y decisiones que impactan en la actividad, como calendarios y feriados que fortalecen el movimiento turístico nacional.

La presencia de la cartera turística provincial, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, tiene como objetivo asegurar la inserción de la mirada patagónica en la mesa de decisiones federales. La participación en este foro permite a Santa Cruz incidir en la diagramación de políticas públicas que repercuten directamente en la llegada de visitantes, la inversión en el sector y el sostenimiento de la actividad comercial en los destinos locales. (Agencia OPI Santa Cruz)