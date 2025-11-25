El PRO apoyará las reformas del Gobierno pero mantendrá su autonomía

- Publicidad -

La diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró que el traspaso de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza es una etapa agotada y planteó la necesidad de una reforma constitucional para modificar el esquema electoral argentino. La ex gobernadora sostuvo que su espacio político debe consolidarse como una alternativa autónoma tanto del oficialismo como del kirchnerismo.

Vidal señaló en declaraciones radiales que “la etapa de pintarse de violeta se va agotando” y consideró que quienes buscaban migrar al partido de gobierno ya concretaron su salida. Según la legisladora, la polarización actual sirve para ganar elecciones pero obstaculiza la gobernabilidad, dado que “nadie quiere apostar a un país en el que las reglas de juego pueden cambiar cada dos años“.

Ante este diagnóstico, la diputada propuso eliminar las elecciones legislativas intermedias mediante una modificación de la Carta Magna. El esquema sugerido por Vidal contempla el retorno al mandato presidencial de seis años sin reelección y la realización de comicios cada tres años para evitar que la gestión quede subordinada a la campaña permanente.

Respecto al resultado electoral del pasado 26 de octubre, la dirigente del PRO advirtió que el triunfo libertario “no es un cheque en blanco“. Vidal interpretó que una parte del electorado votó motivada por el miedo al regreso del kirchnerismo y no por una adhesión total a la gestión actual.

La parlamentaria confirmó la vocación de diálogo en el Congreso para avanzar con las reformas laboral, tributaria y previsional impulsadas por el Poder Ejecutivo. El objetivo planteado por la legisladora es que el Gobierno logre la aprobación de este paquete de leyes antes de marzo próximo. (Agencia OPI Santa Cruz)