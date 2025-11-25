Murió un integrante de Prefectura tras accidentarse con su moto

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre de 38 años falleció este domingo tras caer de su moto en un accidente que se produjo en una calle de ripio en el barrio Standart Norte de Comodoro Rivadavia.

La víctima era integrante de la Prefectura Naval Argentina y falleció en un accidente alrededor de las 17.40 horas del domingo cuando se cayó de la moto en la calle Código 2436, a la altura del 1600.

Allí el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada de cabeza, y el sujeto no usaba casco.

El jefe de la Seccional Km 8, comisario Hugo Morales sostuvo que “el hombre tuvo lesiones muy graves. Los vecinos de la zona asistieron a la víctima, que permanecía consciente mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Bomberos de la zona céntrica alertaron a la Policía y al arribar al lugar los agentes encontraron al conductor tendido junto a su moto”.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, aunque falleció alrededor de las 20:30 por las graves lesiones en la cabeza. (Agencia OPI Chubut)