Un surfista rescató a dos niñas que se las llevaba la corriente en Playa Unión

(OPI Chubut) – Un surfista rescató este domingo a dos niñas que eran arrastradas por la corriente en la zona de Playa Unión, en el momento donde aún no había iniciado el servicio de Guardavidas.

El surfista vio la crítica situación de las niñas desde el agua y socorrió a las pequeñas cuando eran arrastradas por la corriente.

Testigos del momento filmaron la situación desde la costa y alertaron sobre los riesgos y el cuidado que hay que tener a la hora de meterse al mar.

Luis Torres, jefe del Cuerpo de Guardavidas, sostuvo que “dos nenitas estaban jugando con unas tablas y el viento cambió, empezando a arrastrarlas hacia adentro”.

“Dos personas que estaban cerca se metieron al agua para ayudarlas y las pudieron sacar. Por suerte no pasó a mayores. Es una advertencia de los cuidados que hay que tener al ingresar al mar abierto”, sostuvo. (Agencia OPI Chubut)