Bullrich traspasa el control migratorio a la órbita de Seguridad

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó el traspaso de la Dirección de Migraciones a su cartera para transformarla en una nueva Agencia Nacional de Migraciones. La medida busca endurecer la vigilancia fronteriza contra el narcotráfico y el terrorismo mediante un organismo desconcentrado que implicaría la creación de una Policía Migratoria.

Bullrich justificó la mudanza de la dependencia desde el Ministerio del Interior hacia Seguridad bajo el argumento de alinear el diseño local con estándares internacionales de control. La funcionaria detalló que la nueva estructura permitirá administrar los ingresos al país de forma integral con la participación de las provincias para detectar antecedentes delictivos y trata de personas.

El anuncio contó con la presencia de Alejandra Monteoliva, quien asumirá la titularidad del ministerio el próximo 10 de diciembre. El texto indica que actualmente el patrullaje se reparte entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero la reforma apunta a centralizar estas tareas en una fuerza específica dedicada al control migratorio.

La ministra saliente aseguró que las bandas de narcotráfico en Argentina se encuentran controladas y reducidas en tamaño tras el despliegue de fuerzas federales en las fronteras. Monteoliva ratificó esta línea de acción al señalar que el crimen organizado opera de manera global y requiere una integración operativa entre las áreas de control de ingresos y las fuerzas de seguridad.

La futura titular de la cartera definió los objetivos para los próximos dos años centrados en profundizar la baja de homicidios y la lucha contra el delito complejo. La gestión entrante buscará potenciar los resultados obtenidos y establecer mecanismos de prevención para evitar la comisión de ilícitos en el territorio nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)