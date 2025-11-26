Santander y BBVA restringen créditos y elevan previsiones por mora

- Publicidad -

Los bancos Santander y BBVA ejecutaron una reducción del crédito y la eliminación de coberturas sobre el capital y beneficios en Argentina, registrando una baja del 9% en la producción de préstamos entre julio y septiembre. La medida responde a una desaceleración en las perspectivas de crecimiento de ambas entidades financieras y al aumento en el costo del riesgo derivado de las tasas de interés.

Las filiales de origen español elevaron sus provisiones para sanear créditos morosos debido a la mayor dificultad de los clientes para repagar los préstamos. Desde el BBVA sostienen que el deterioro económico en el tercer trimestre es resultado de “la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y las presiones cambiarias“. Por su parte, Santander definió la situación actual como un escenario donde la operatividad “es complicada“.

La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez, confirmó ante analistas que el freno en la concesión de créditos fue una decisión “significativa“. El banco registró un crecimiento del 10% en el tercer trimestre, un rendimiento inferior frente al 21% del segundo trimestre. En paralelo, el costo del riesgo escaló al 4,91% para esta entidad y al 7% para el Santander, impulsado por tipos de interés que tocaron el 60% en octubre.

Hector Grisi, consejero delegado del Santander, explicó que el financiamiento actual se restringe a “empresas exportadoras de dólares y energéticas“. El ejecutivo sentenció que “con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero“. En el balance financiero, Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, un 8,7% menos, con un recorte del 36% en el tercer trimestre. BBVA cerró el trimestre con ganancias de 13 millones de euros, acumulando 104 millones, lo que representó una caída del 25%. (Agencia OPI Santa Cruz)