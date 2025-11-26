Torres anticipó el recorte de funcionarios con baja productividad

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador encabezó una nueva reunión de gabinete en Rawson donde confirmó la inminente reestructuración de la administración pública provincial mediante un paquete de leyes que enviará a la Legislatura. La medida contempla la fusión de ministerios, cambios en el elenco de funcionarios antes de fin de año y la eliminación de cargos estatales que fueron identificados como estructuras de contención política sin productividad real.

Durante el encuentro en la Sala de Situación, el mandatario adelantó que las modificaciones buscan agilizar y digitalizar el Estado para reducir los tiempos burocráticos que afectan a la ciudadanía. En este marco, Torres aseguró que existen delegaciones y estructuras creadas con el único fin de sostener acuerdos políticos, las cuales carecen de función operativa y representan un gasto fiscal que será reasignado. El gobernador basará estas decisiones en una estadística de productividad que justifica la supresión de dichas dependencias.

Junto a la reforma administrativa, el Ejecutivo provincial prepara una presentación conjunta con todos los intendentes para exponer el proceso de desendeudamiento de Chubut durante los últimos años y la situación financiera actual. Según las estimaciones del gobernador, este informe y el detalle de la nueva ley de ministerios se harán públicos en el transcurso de las próximas dos semanas, momento en el que también se oficializarán los programas de prevención de incendios con base en la cordillera y la oferta turística estival.

- Publicidad -

La jornada de trabajo contó con la presencia de la plana mayor del gobierno, incluyendo a los ministros de Economía, Educación, Turismo y Gobierno, además de secretarios de estado, el Asesor General de Gobierno y el Fiscal de Estado. También participaron el intendente de Alto Río Senguer y una representante de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, quienes asistieron a la definición de las prioridades de gestión para el cierre del ejercicio fiscal. (Agencia OPI Chubut)