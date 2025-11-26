Un camión volcó por el mal estado de la ruta nacional 25

- Publicidad -

(OPI Chubut) Un camión con una carga de fardos de lana volcó sobre la ruta nacional N°25 en una zona de baches y deformaciones.

El incidente vial ocurrió el viernes cuando un camión perdió el control en un sector de deformaciones con ondulación en la ruta y el vehículo terminó volcado sobre un costado del camino.

El chofer tuvo lesiones leves y salió por sus propios medios del rodado, luego asistido por efectivos de la policía de Chubut.

Desde el gobierno provincial dejaron trascender que este tipo de accidentes es producto del deterioro de las rutas y la falta de mantenimiento en manos de Vialidad Nacional.

Este vuelco es el tercero en una semana en la misma ruta donde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) avanzó con obras de bacheo en algunos tramos de la ruta, de 527 kilómetros de extensión entre Rawson y Tecka. (Agencia OPI Chubut)