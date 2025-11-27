Causa Cuadernos: exponen mecánica de traslado de valijas a Santa Cruz

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal N°7 retoma hoy las audiencias de la causa Cuadernos con la lectura de las acusaciones contra los 86 procesados. La jornada judicial comenzará a las 13 horas y tiene entre sus principales imputados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El objetivo del tribunal es completar la lectura de los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal Carlos Stornelli.

Este tramo administrativo del debate oral se extenderá previsiblemente hasta los primeros días de diciembre. Una vez finalizada la lectura de la acusación fiscal se dará inicio a la etapa de declaraciones indagatorias de los involucrados. La actividad de este jueves sucede tras la audiencia realizada el martes último donde se ventilaron detalles sobre la logística de traslado de fondos hacia el sur.

Durante la cuarta audiencia se expusieron las declaraciones del financista Ernesto Clarens y del fallecido ex secretario privado Víctor Fabián Gutiérrez. El testimonio de Gutiérrez aportó datos específicos sobre el movimiento de equipaje entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz. El ex funcionario describió el uso de “valijas con candado” en los vuelos presidenciales.

Gutiérrez señaló ante la justicia que el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime visitaban a Néstor Kirchner con frecuencia. Según el relato, López portaba bolsos y Jaime utilizaba siempre una mochila. El testigo indicó que Daniel Muñoz era el encargado exclusivo de manipular las valijas con candado y ubicarse con ellas en la parte trasera del avión durante los viajes.

La declaración incorporada al expediente menciona la existencia de supuestos espacios destinados al almacenamiento de dinero en las residencias de los Kirchner en Río Gallegos y El Calafate. Víctor Fabián Gutiérrez fue asesinado en julio de 2020 en una de sus propiedades de la villa turística santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)