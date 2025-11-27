El Poder Ejecutivo presentó el presupuesto 2026 con déficit financiero

- Publicidad -

El Poder Ejecutivo Provincial presentó el Presupuesto 2026 con un déficit financiero proyectado del 11,7%, donde se prevén gastos por 3,24 billones de pesos frente a recursos por 2,90 billones de pesos.

El Cálculo de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2026 implica que se contemplan gastos por $3.244.867.563.642 y estima recursos por $2.905.047.115.420.

La administración que conduce el gobernador Claudio Vidal indicó que dentro del desbalance financiero se contempla el incumplimiento de los municipios en el envío de aportes obligatorios a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.

Las previsiones financieras definidas para la administración gubernamental, seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública, señala que el gasto corriente se prevé que alcance los $3.184.622.604.132.

En tanto, los recursos corrientes proyectados se ubican en $2.893.295.965.127.

Vidal indicó en el mensaje de elevación del proyecto que “el contexto nacional de restricción fiscal y la reducción de ingresos para las provincias impuso límites estrictos a la expansión del gasto, condicionando la gestión a decisiones de administración austera y control del gasto. La formulación del cálculo de recursos y erogaciones se basó en la premisa de no avanzar en compromisos sin respaldo financiero comprobable”.

El Ejecutivo indicó que “el Presupuesto 2026 se elaboró con el criterio de evaluar cada decisión con prudencia técnica y responsabilidad colectiva, anticipando la necesidad de revisar estructuras administrativas, limitar designaciones, renegociar compromisos y contener erogaciones que no resulten esenciales”.

“La austeridad se planteó como una obligación fiscal ante la magnitud del desbalance proyectado y la presión estructural sobre las cuentas públicas” apunta el proyecto.

En ese sentido, sostiene que “la proyección del déficit, sumada a la carga que representan los aportes impagos de los municipios, condicionó la planificación provincial para 2026 y definió un escenario que demandará medidas extraordinarias de administración y control del gasto”. (Agencia OPI Santa Cruz)