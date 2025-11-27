Vidal reclamó una deuda de $15 mil millones a Nación

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se reunió este miércoles con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González a quien le presentó un pedido formal de una deuda por más de $ 15 mil millones en concepto de subsidio zona fría en el consumo de gas natural.

El mandatario presentó una serie de reclamos destinados a destrabar obras estratégicas, resolver deudas pendientes y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

Allí reclamó al funcionario nacional sobre “falta de definiciones que llevan meses sin concretarse y que impactan directamente en la economía de los hogares santacruceños y en la generación de empleo” se destacó oficialmente.

Respecto a la reactivación de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, Vidal solicitó que Nación interceda ante ENARSA para destrabar la reactivación de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa y apuntó a que “los fondos internacionales están disponibles y China continúa comprometida con la obra, por lo que solo falta una decisión política para retomar los trabajos”.

A su vez, reclamó la regularización de la deuda del subsidio de zona fría, que supera los $15 mil millones y significa “un atraso en los pagos que afecta a las arcas provinciales”.

También Vidal pidió a Nación que acompañe a las nuevas inversiones mineras dado que Santa Cruz “posee un potencial en crecimiento no solo en oro y plata, sino también en minerales estratégicos como uranio y vanadio, vinculados a la transición energética global”.

“Es fundamental que estos recursos se transformen en más empleo, desarrollo productivo y beneficios reales para los santacruceños”, señalaron desde el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)