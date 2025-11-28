Cambios en el gabinete provincial para dinamizar la gestión

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, formalizó este viernes modificaciones en la estructura superior de su administración al tomar juramento a Juan Manuel Pavón como ministro de Producción y a Jennifer Contardi como secretaria de Coordinación de Gabinete. La ceremonia, realizada en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, contó con la participación del vicegobernador Gustavo Menna y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y marca una reconfiguración del equipo de gobierno orientada a la recepción de futuras inversiones y el desarrollo económico provincial.

La designación de los funcionarios quedó instrumentada a través de los decretos provinciales N° 1442 para la Secretaría de Coordinación de Gabinete y N° 1445 para la cartera de Producción. Durante el acto, que reunió a diputados y miembros del gabinete, los nuevos titulares prestaron juramento de ley, asumiendo el control inmediato de sus respectivas áreas en un contexto donde el Ejecutivo busca dinamizar la gestión y cerrar los proyectos pendientes del ejercicio actual.

Jennifer Contardi, tras asumir la Secretaría de Coordinación, definió su rol bajo los ejes de dinamización y planificación, estableciendo como prioridad el cierre administrativo del año y la preparación de la estructura estatal para recibir un paquete de inversiones que, según indicó, será anunciado próximamente por el gobernador. La funcionaria subrayó la necesidad de terminar las iniciativas en curso para dar paso a esta nueva etapa de capitalización provincial prevista para el próximo año.

- Publicidad -

Por su parte, Juan Manuel Pavón, quien reemplaza a Laura Mirantes en el Ministerio de Producción, destacó la transición ordenada realizada con su predecesora y remarcó la importancia de mantener la articulación con los municipios y el sector privado. El nuevo ministro agradeció el respaldo político tanto de Torres como del intendente de Trelew, Gerardo Merino, y señaló que su gestión se centrará en el trabajo territorial y el desarrollo económico, alineándose con la estrategia del Ejecutivo de fomentar la llegada de nuevos capitales a la provincia. (Agencia OPI Chubut)