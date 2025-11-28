El Gobierno recorta subsidios energéticos

- Publicidad -

El Gobierno Nacional fijó como meta fiscal reducir el peso de los subsidios energéticos al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2026, lo que representa un recorte presupuestario que dejará el gasto en 3.000 millones de dólares. El nuevo esquema, que entrará en vigencia plena tras un periodo de transición, elimina la segmentación actual de tres niveles (N1, N2 y N3) y establece un sistema binario donde los usuarios con ingresos familiares superiores a 3.641.397 pesos mensuales —equivalentes a tres Canastas Básicas Totales— deberán abonar el costo pleno de la energía sin ninguna bonificación estatal.

La Secretaría de Energía abrió el proceso de consulta pública mediante una resolución en el Boletín Oficial para implementar este régimen unificado que reemplaza también al Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. Bajo la nueva modalidad, la cobertura estatal se limitará estrictamente al 50% del costo del bloque de consumo base: 300 kWh mensuales en electricidad durante los picos de invierno y verano (150 kWh en meses templados) y un bloque de gas natural que solo será subsidiado entre abril y septiembre. El excedente de consumo por sobre esos topes se facturará a precio pleno, independientemente del nivel de ingresos del usuario.

El plan económico contempla el sinceramiento de los costos de generación y producción en las facturas finales. A partir de 2026, el precio mayorista del gas (PIST) se fijará en un valor único de 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año, mientras que la electricidad (PEST) se alineará con el valor monómico de generación, estimado técnicamente en 75 dólares el megavatio-hora. La administración de Javier Milei proyecta que los hogares cubran, en promedio, el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas, reduciendo drásticamente la inyección de fondos del Tesoro.

- Publicidad -

Para los usuarios de gas envasado, el sistema modifica la logística de distribución de recursos. El subsidio para la compra de garrafas y gas propano se transferirá directamente a billeteras virtuales tras la transacción, cubriendo el equivalente a media garrafa por mes y una unidad adicional en invierno. La transición hacia este esquema definitivo comenzará en enero de 2026 con una bonificación extraordinaria del 25% que se reducirá mensualmente hasta su extinción en diciembre de ese mismo año.

En paralelo a la planificación de mediano plazo, la Secretaría de Energía aplicó medidas inmediatas para el ciclo estival actual. Mediante la Resolución 488/2025, firmada por María Tettamanti, se aprobaron los nuevos cuadros para el Mercado Eléctrico Mayorista que regirán desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. La norma actualiza los valores del Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el transporte (PET), trasladando estos costos técnicos a las distribuidoras y, consecuentemente, a las tarifas que pagan los usuarios finales.

El reordenamiento de los padrones, ejecutado como paso previo a la implementación del nuevo sistema, arrojó la eliminación de 2.590.000 usuarios que percibían subsidios de manera irregular. El cruce de datos fiscales y patrimoniales detectó 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas y 15.518 suministros ubicados en barrios cerrados que accedían al beneficio, confirmando las distorsiones acumuladas en el registro RASE durante las gestiones anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)