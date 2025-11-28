Gobierno confirmó descuentos en salarios docentes

- Publicidad -

El gobierno provincial confirmó en el encuentro de Conciliación Obligatoria con el gremio docente ADOSAC que habrá descuento de haberes en aquellos docentes que se adhirieron a los paros realizados durante el mes de octubre.

Así se informó en la segunda audiencia de la conciliación obligatoria entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el gremio docente donde no hubo avances respecto a los pedidos formulados por la organización sindical.

Desde ADOSAC rechazaron la falta de respuestas oficiales, el uso de la conciliación obligatoria como mecanismo dilatorio ante los problemas y los descuentos por medidas de fuerza y calificaron la medida de “romper la paz social” y de adoptar una “medida sancionatoria, coercitiva y punitiva” contra los docentes que ejercieron su legítimo derecho a la huelga.

- Publicidad -

ADOSAC señaló que se evaluarán las acciones a seguir mediante las asambleas y congreso docente que podría retomar las medidas de fuerza durante la próxima semana.

La reunión se realizó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se acordó una nueva fecha de conciliación el próximo 9 de diciembre a las 13 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)